Su come si riparte ora per i prossimi match : "Dobbiamo vedere il lato positivo delle cose. Se ci avessero detto che a tre giornate dalla fine avremmo avuto 3-6 punti di vantaggio per la Champions saremmo stati contenti. Dobbiamo analizzare cosa è successo oggi e riprendere il nostro lavoro con grande senso di responsabilità. Abbiamo tre gare importanti da giocare".

Sulla crisi del Milan e le possibilità di qualificarsi in Champions League: "Quando sei davanti, il destino è nelle tue mani. Ma non è questione di tabelle. Abbiamo fatto un bruttissimo girone di ritorno: in 16 partite, abbiamo perso 5 volte e per 6 volte non abbiamo fatto gol".