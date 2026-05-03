PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Allegri dopo Sassuolo-Milan: “Un jolly ce lo siamo già giocato. Domenica storta”

SASSUOLO-MILAN

Allegri dopo Sassuolo-Milan: “Un jolly ce lo siamo già giocato. Domenica storta”

Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore AC Milan, nel post-partita di Sassuolo-Milan di Serie A a 'Milan TV'
Qui di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia
Daniele Triolo Redattore 

Qui di seguito le dichiarazioni di Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, a ‘Milan TV’ al fischio finale di Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia.

Sassuolo-Milan 2-0, le parole di Allegri nel post-partita di 'Milan TV'

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Sulla sconfitta: "Dopo 4 minuti prendi un gol, poi l'espulsione, poi il secondo gol dopo un minuto del secondo tempo. Non andava preso, perché avremmo potuto recuperare. Così non è stato. È stata una domenica storta: testa alla partita di domenica, sapendo che un jolly ce lo siamo già giocato".

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Su come si riparte ora per i prossimi match: "Dobbiamo vedere il lato positivo delle cose. Se ci avessero detto che a tre giornate dalla fine avremmo avuto 3-6 punti di vantaggio per la Champions saremmo stati contenti. Dobbiamo analizzare cosa è successo oggi e riprendere il nostro lavoro con grande senso di responsabilità. Abbiamo tre gare importanti da giocare".

Sulla crisi del Milan e le possibilità di qualificarsi in Champions League: "Quando sei davanti, il destino è nelle tue mani. Ma non è questione di tabelle. Abbiamo fatto un bruttissimo girone di ritorno: in 16 partite, abbiamo perso 5 volte e per 6 volte non abbiamo fatto gol".

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