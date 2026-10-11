Adrien Rabiot, centrocampista rossonero, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan 1-1, così Rabtio nel post-partita di 'DAZN'

: "Ovviamente facciamo gol e poi subito prendiamo due palloni alle spalle. Su questo ci ha salvato anche Mike. Non possiamo abbassarci così dopo il gol ed essere meno concentrati. Su questo c'è da lavorare e da crescere, nella mentalità e in alcune fasi di gioco. Abbiamo fatto anche alcune cose buone. Mi dispiace perché abbiamo preso gol su una cosa su cui lavoriamo spesso in allenamento. Sono due punti persi per me oggi".

Sul Milan incapace di gestire il vantaggio: "Anche in una partita come quella di stasera avremmo potuto fare meglio. Secondo me dovevamo prendere i tre punti che in questo momento sono importanti. Non è facile giocare contro il Sassuolo: ti lasciano il pallone, poi recuperano il pallone e vanno in velocità in contropiede. Ma lo sapevamo. Dovevamo gestire meglio alcune fasi. Dovevamo avere più punti: nelle ultime partite abbiamo fatto abbastanza bene, abbiamo avuto il possesso, creato occasioni importanti che non siamo riusciti a concretizzare. Di questo mi dispiace: non possiamo lasciare troppi punti per strada. Rischiamo di staccarci altrimenti".

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: "Dobbiamo mettere più uomini in area quando attacchiamo. Così si fa gol. Spesso andiamo con pochi giocatori. Anche su questo dobbiamo crescere. I centrocampisti si devono inserire, anche i terzini devano giocare insieme. Lavoriamo in allenamento, ma non è sempre facile fare queste cose. Dobbiamo crescere su queste cose, ci stiamo lavorando. Sono d'accordo nel mettere più giocatori in area per avere più giocate e concretizzare il nostro possesso. Alla fine abbiamo sempre il possesso, ma quello che creiamo secondo me è troppo poco".