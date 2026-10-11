Alberto Aquilani, allenatore neroverde, ha parlato a 'DAZN' al termine di Sassuolo-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2026-2027 che si è svolta al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sassuolo-Milan 1-1, così Aquilani nel post-partita di 'DAZN'

Sulla partita: “Ho visto una squadra matura, che ha capito i vari momenti della gara. Dovevamo essere più ordinati e creare i nostri spazi per avere situazioni più favorevoli. Avevamo davanti una grande squadra, mi è piaciuta la reazione e che nello spogliatoio ci fosse un po’ di amarezza. Andiamo avanti fiduciosi”.

Sul passo in avanti - dal punto di vista della gestione del match - rispetto al match contro la Juventus: “Penso che sia un punto a favore. Parlavo di queste partite in cui rischiamo di fare un po’ ping pong. Dobbiamo essere una squadra sembra ordinata. Ho giocatori con l’indole di andare in verticale e non voglio toglierla. Tecnicamente non siamo stati pulitissimi oggi. Vorrei vedere sempre un po’ di controllo ma è fondamentale adattarsi anche agli avversari”.

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Sull'ingresso di Kieron Bowie e se può giocare con Sebastiano Esposito: “Possono giocare anche insieme. Oggi il calcio è cambiato: chi entra vale come un titolare. Capiamo la situazione migliore rispetto all’avversario. Abbiamo tanti giocatori bravi ma sempre in 11 si può giocare”.