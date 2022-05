Sassuolo-Milan 0-1, la sblocca Giroud! ‘Mapei Stadium’ in estasi

Olivier Giroud stappa Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A! Il francese sfrutta la solita azione di Rafael Leao

Servono 17 minuti al Milan per sbloccare Sassuolo-Milan, partita valida per la 38^ ed ultima giornata di Serie A. Ci pensa Olivier Giroud, che sfrutta la solita, straordinaria, azione di Rafael Leao sulla sinistra. Il portoghese, sfrutta un'indecisione della difesa neroverde e parte in velocità, appoggia al numero 9 che beffa Andrea Consigli. Diavolo in vantaggio e 'Mapei Stadium' che esplode!! Segui con noi il live testuale di Sassuolo-Milan