Sassuolo-Juventus 4-2, papera di Szczesny e autorete di Gatti

Nel primo tempo passa avanti il Sassuolo grazie al gol di Laurienté, ma che papera di Szczesny che agevola e non poco gli emiliani. La Juventus pareggia con Vina. Al 41' in gol Berardi. Nel secondo tempo Chiesa la recupa al 78'. Decisive la rete di Andrea Pinamonti e l'incredibile autorete di Federico Gatti nel finale. Gli emiliani vincono così una gara in cui, dalla papera iniziale di Szczesny in poi, la Vecchia Signora non è sembrata in grande serata. Il Milan risorpassa i rossoneri dopo la sconfitta del derby e l'Inter, domani potrebbe allungare sulla squadra di Allegri. LEGGI ANCHE: Le parole in conferenza stampa di Pioli nel post partita di Milan-Verona