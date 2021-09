Sarri-Saelemaekers, il tecnico squalificato per due giornate | Serie A News

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, a seguito del diverbio con Alexis Saelemaekers è stato squalificato per due giocatori

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, paga caro il diverbio al termine della gara di San Siro contro il Milan. Il tecnico biancoceleste, infatti è stato squalificato per due giornate dal Giudice Sportivo. Questa la motivazione: "Sarri squalificato due giornate per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, cercato uno scontro verbale con un calciatore della squadra avversaria, assumendo un atteggiamento intimidatorio e inveendo contro il medesimo con parole minacciose; nonché successivamente al provvedimento di espulsione, per avere, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, contestato la decisione arbitrale proferendo espressioni blasfemiche". Milan, Ibrahimovic non sarà a Liverpool: ecco le sue condizioni.