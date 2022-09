Sampdoria-Milan, Tonali: “L’unico modo per vincere era lottare insieme”

Sulla partita : "Siamo partiti forte. Poi si è complicata un po' per non aver fatto il raddoppio. Dopo il rosso è cambiata totalmente. Abbiamo avuto poche occasioni dopo l'espulsione, ma siamo riusciti a raddoppiare. Abbiamo sofferto tutti insieme, è una partita che ci può dare tanto".

Sulla difesa a tre: "Nel momento del bisogno, serve capire in breve tempo cosa è meglio fare e come mettersi nel migliore modo possibile in campo. Lo abbiamo fatto bene, soffrendo - giustamente - con un uomo in meno. Abbiamo sofferto, ma ce l'abbiamo fatta con le nostre forze".