Sampdoria-Milan, Tonali: “Vincendo partite così possiamo fare tanta strada”

Se è meglio festeggiare con una vittoria del genere il rinnovo : "Ma la partita di oggi ti dà una carica incredibile, quindi diciamo che è meglio vincere la partita così anzichè segnare e avere un risultato diverso. Sono contento per il risultato e per la grande partita".

Su quanto si sente cresciuto in consapevolezza il Milan: "Tanta perché queste sono partite sporche. Il secondo tempo è stato il tempo con meno passaggi precisi che abbiamo fatto in due anni. Però siamo riusciti a segnare ea vincere. Quindi se riusciamo a vincere anche in queste partite possiamo fare tanta strada".