Sampdoria-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti all’intervallo | Serie A News

Sampdoria-Milan 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – È terminato da pochi minuti, a ‘Marassi‘, il primo tempo di Sampdoria-Milan, gara della 10^ giornata della Serie A 2020-2021. Vediamo come sono andati i primi 45′ di gioco tra i blucerchiati di Claudio Ranieri ed i rossoneri di Stefano Pioli.

Padroni di casa vicini al gol del vantaggio nei primi minuti con il colpo di testa di Tonelli salvato molto bene da Donnarumma. Per la squadra di Pioli occasioni importanti nel finale di tempo con Tonelli che salva sulla linea la bella azione creata da Rebic. Poi sugli sviluppi del corner, bel colpo di testa di Gabbia alto non di molto. Al 44′ rigore per il Milan causato da un tocco di mano di Jankto: dal dischetto va Kessie che segna la rete numero 4 in campionato. Da segnalare, inoltre, un giallo a Kessie al 4′ che entra in diffida.

