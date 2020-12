Sampdoria-Milan, Ranieri: “Fallo di Gabbia? Non avrei dato rigore”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Ranieri nel post-partita

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Claudio Ranieri, tecnico blucerchiato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine del match Sampdoria-Milan, gara della 10^ giornata di Serie A a ‘Marassi‘. Queste le dichiarazioni di Ranieri.

Sull’episodio di un rigore per la Samp: “Credo che onestamente se me lo avessero dato contro mi sarebbe dispiaciuto. Non era netto. Anche il rigore per il Milan secondo me ci stava. Pensavo che Jankto fosse stato caricato e invece no. Rigore giusto per il Milan”.

Sul match: “Nel secondo tempo abbiamo avuto una reazione d’orgoglio. Milan padrone del campo, ma nella ripresa il match è stato equilibrato. Dobbiamo reagire subito dalle prossime partite”.

Sugli infortunati: “Bereszyński verrà valutato nei prossimi giorni. Gabbiadini speriamo sia solo un forte dolore e che sparisca nei prossimi 2 giorni di riposo. Augello solo crampi, nulla di serio”.

Sul Milan: “Difficile dire se sia la squadra più forte. Ora giocano a memoria e stanno bene fisicamente, non si è visto che hanno giocato giovedì sera. Hanno la spensieratezza della gioventù. Se qualcuno se ne va di testa ci sono Pioli e Ibrahimovic..”.

