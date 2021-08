Sampdoria-Milan, potranno accedere allo stadio mille tifosi rossoneri

Potranno accedere allo Stadio Luigi Ferraris di Genova solamente mille tifosi rossoneri in occasione del posticipo tra Sampdoria e Milan

Secondo le predisposizioni anti-Covid, la capienza degli stadi italiani è ridotta al 50%. In occasione di Sampdoria-Milan, gara valida per la prima giornata di Serie A e in programma lunedì sera, potranno accedere solamente 12mila spettatori. Di questi, solamente mille saranno i tifosi rossoneri. Un numero decisamente inferiore rispetto al 50% consentito in quanto una gradinata dello Stadio 'Luigi Ferraris' di Genova è chiusa per lavori in corso.