Sampdoria-Milan, Pioli: “La squadra è andata oltre le difficoltà”

Enrico Ianuario

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'DAZN' al termine di Sampdoria-Milan, partita della 6^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi a 'Marassi'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla difesa a tre: "Abbiamo le caratteristiche per farlo, meglio però in parità numerica. Chiaro che Rafa ha fatto un'ingenuità sulla seconda ammonizione. Si è complicata una partita che già non era facile, però la mia squadra ha dimostrato di credere che va oltre le difficoltà. Solamente complimenti ai ragazzi".

Sulla scelta della difesa a tre: "Perché è chiaro che non potevamo essere più aggressivi davanti. Così c'era più densità, immaginavo che poi passavano con il trequarti e le due punte. Qualcosa abbiamo concesso, però la squadra ha giocato con energia e volontà incredibile, è un successo molto importante contro una squadra che aveva fermato avversarie importanti in casa. E? stata la terza partita, adesso ce ne aspettano altrettanto impegnative. Quindi la cosa primaria è recuperar energie e capire come stanno i giocatori".

Sulla prestazione di De Ketelaere: "Secondo me non si deve sbloccare, sta facendo il percorso che sta facendo un ragazzo giovane e di talento probabilmente non abituato ad un certo ambiente, partite e ritmo. Della prestazione di stasera sono contento, a Salisburgo non credo per colpa sua, non abbiamo palleggiato benissimo, mi aspettavo qualcosa. Ma stasera è stato nel vivo del gioco, si è fatto trovare dentro l'area, sono convinto delle sue qualità. Lui un ragazzo bellissimo da allenare, è disponibile e parla la lingua. Certo he mi avrebbe fatto piacere un suo gol che ci metteva la partita in discesa, ma deve stare tranquillo e lavorare così".

Su quanto le sta mancando un'alternativa a Giroud e sulla posizione di De Ketelaere: "Chiaro è che ho un gruppo a livello numerico importante e anche a livello qualitativo. Però chiaro è che quando ti vengono a mancare due giocatori dello stesso reparto siamo chiamato a fare sforzi in più. Rafa lo troveremo nelle migliori condizioni, Giroud deve tirare un po' la carretta ma ha uno spirito incredibile. Se riuscirò a togliere un po' di minutaggio lo farò. L'assenza di Rebic e Origi avrei lasciato fuori Leao, avevo preparato così la partita. Charles può fare il centravanti, l'ha fatto. Mi piace avere un centravanti che riempie e svuota l'area, stavo pensando nella preparazione della partita non avendo attaccanti puri. Può essere una soluzione.

Se Rebic e Origi recuperano: "Oggi vedo molto difficile, spero qualcosina per Napoli. Ante ha tanto dolore, sta facendo di tutto, cure, anti infiammatori ma non riesce a muoversi. Divock ha una cosa piccola che non gli permette di essere al 100%. Non credo, ma spero qualcosa per Rafa. Ho altre soluzioni. Saelemaekers può giocare a sinistra, Brahim Diaz, Theo può giocare alto. Caratteristiche come Rafa ce le ha un po' Rebic, altri no. Ma sfrutteremo altre soluzioni".

Su Leao: "In spogliatoio ha abbracciato tutti i compagni. Sapeva di aver messo in difficoltà la squadra, era felice della vittoria. Salterà la gara, entrambe le partite hanno la stessa importanza. Dinamo è una tappa importante ,lo scontro diretto con il Napoli sarà importante e giocheremo due volte a San Siro perché per noi è molto stimolante. Tireremo il massimo da noi stessi".