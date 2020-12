Sampdoria-Milan, le 10 curiosità del match di Marassi | Serie A News

SAMPDORIA MILAN ULTIME NEWS – Dal sito ufficiale del Milan, ecco i numeri e le curiosità in vista della gara contro la Sampdoria di questa sera alle ore 20.45 allo stadio Marassi di Genova. (QUI LE FORMAZIONI UFFICIALI)

Fonte acmilan.com – Non c’è tempo per riposare e per respirare: i rossoneri, dopo la vittoria in rimonta sul Celtic in Europa League di giovedì, tornano immediatamente in campo in Serie A e sono attesi dalla trasferta di Marassi contro la Sampdoria. Nell’ultimo precedente a Genova, nel mese di luglio, la formazione di Pioli ha vinto 4-1: in attesa del fischio d’inizio, alle ore 20.45, ecco alcune curiosità e statistiche sulla sfida.

PRECEDENTI IN CASA DELLA SAMPDORIA

1- Il Milan ha vinto 24 delle 62 trasferte contro la Sampdoria in Serie A (19N, 19P), incluso il successo nella sfida più recente dello scorso luglio (4-1).

STATO DI FORMA

2- Il Milan ha conquistato 23 punti in questo campionato, record per i rossoneri dopo le prime nove partite stagionali di Serie A nell’era dei tre punti a vittoria.

3- In caso di gol, il Milan stabilirà la propria striscia record di partite consecutive a segno nella sua storia in Serie A (30); ha infatti eguagliato la precedente (29), risalente al periodo tra il 1972 e il 1973.

4- Il Milan ha realizzato almeno due reti in 11 gare consecutive di campionato, i rossoneri non hanno mai segnato 2+ gol in 12 partite di fila nella loro storia in Serie A.

5- Il Milan ha vinto tutte le ultime sei trasferte di campionato, solo due volte nella sua storia in Serie A ha ottenuto almeno sette successi di fila fuori casa: nel 1993 con Fabio Capello (nove) e nel 1964 con Nils Liedholm (sette).

STATISTICHE GENERALI

6- Milan (+12 reti) e Sampdoria (+9) sono le due squadre con la differenza positiva maggiore di gol fatti rispetto allo scorso campionato dopo le prime nove gare.

7- Dalla ripresa dei maggiori campionati europei (scorso maggio), il Milan è una delle due squadre, insieme al Manchester City, con cinque giocatori che hanno segnato almeno cinque reti: Ibrahimovic (17), Kessié, Calhanoglu, Leão (tutti a quota 6) e Rebic (5).

FOCUS GIOCATORI

8- Il Milan non ha mai perso nelle 17 partite in cui Franck Kessie ha segnato in Serie A, vincendo ben 15 volte – sono 19 le reti complessive del centrocampista classe ’96 con i rossoneri in campionato.

9- A partire da gennaio 2019, Gianluigi Donnarumma è il portiere che ha mantenuto più volte la porta inviolata in Serie A: 23 clean sheet su 61 partite intere (38%).

ALLENATORI

10- Stefano Pioli ha vinto 23 delle 40 partite alla guida del Milan in campionato (11N, 6P), negli ultimi 45 anni solo due allenatori hanno ottenuto più vittorie nelle prime 40 panchine in Serie A con i rossoneri: Massimiliano Allegri (24) e Fabio Capello (25).

