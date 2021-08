Sampdoria-Milan, il ‘Ferraris’ porta bene a Tonali: lì l’unico gol in Serie A

Lo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova porta bene a Sandro Tonali. Proprio lì, dov'è in programma Sampdoria-Milan, il suo unico gol in Serie A

Lo stadio 'Luigi Ferraris' di Genova porta bene a Sandro Tonali. Proprio lì, dov'è in programma Sampdoria-Milan, il suo unico gol in Serie A. Era il 26 ottobre 2019 ed il centrocampista rossonero, titolare questa sera, realizzava una rete incredibile: calcio di punizione all'incrocio dei pali. All'epoca era Genoa-Brescia. Un cross - per ammissione dello stesso Tonali - che beffò Perin. Rimane quella, ad oggi, l'unica gioia in Serie A. E chissà che questa sera, in Sampdoria-Milan, non possa arrivare la seconda. Le top news di oggi sul calciomercato del Milan: da Pellegri a Sarabia passando per Messias.