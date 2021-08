Sampdoria-Milan, i bookmakers puntano sul gol di Giroud: le quote

Il Milan di Stefano Pioli debutta in campionato contro la Sampdoria. I bookmakers puntano sul gol di Olivier Giroud al debutto

Il Milan di Stefano Pioli debutta in campionato contro la Sampdoria: i bookmakers puntano sul gol di Olivier Giroud al debutto. L'attaccante francese è sicuramente tra i più attesi della partita di Serie A al 'Ferraris' di Genova. Un'alternativa importante a Zlatan Ibrahimovic, ancora assente per qualche gara. Quello che mancava là davanti ai rossoneri. Un calciatore che possa garantire esperienza ed un certo numero di gol. Ma non solo.

Giroud, infatti, potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche al rientro di Ibra. La coppia con lo svedese non è da escludere a priori e, anzi, Pioli lavora già al 4-4-2 per far coesistere i due attaccanti. I betting analyst sono convinti che Giroud possa bagnare l’esordio con un gol, tanto che una sua rete vale 1,95 volte la posta. Una quota piuttosto abbordabile, segno della fiducia dei bookmakers nei confronti dell’attaccante.

Più difficile, invece, ipotizzare una doppietta. In lavagna troviamo la quota a 6, mentre la prima marcatura del match ad opera del francese vale 3,25 volte la posta in gioco.