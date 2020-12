Sampdoria-Milan, equilibrio negli ultimi 7 match: i numeri / Serie A News

Sampdoria-Milan, equilibrio negli ultimi 7 match

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Sampdoria-Milan, match valido per la 10^ giornata di Serie A, andrà in scena questa sera allo stadio ‘Marassi’ di Genova. Stando a quanto riportano le statistiche, il bilancio degli ultimi 7 incontri tra le due squadre è esattamente in parità (3 vittorie per parte e un pareggio). Occhio anche alla difesa blucerchiata, che ha mantenuto la propria porta inviolata in 4 incontri dei 7 citati precedentemente. Nei precedenti 7, però, aveva sempre subito gol. Zlatan Ibrahimovic si allena anche sotto alla neve per recuperare al più presto: il video >>>