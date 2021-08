Sampdoria-Milan: due gol per Pobega contro i blucerchiati, ma stasera…

La Sampdoria è l'unica squadra contro cui Tommaso Pobega ha segnato più di un gol in Serie A. Ma il centrocampista non rimarrà al Milan

La Sampdoria è l'unica squadra contro cui Tommaso Pobega ha segnato più di un gol in Serie A. Ma il centrocampista non rimarrà al Milan. Oggi siederà in panchina a 'Marassi' per poi passare al Torino in prestito. Operazione con i granata praticamente chiusa, domani dovrebbe essere la giornata decisiva.