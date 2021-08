Sampdoria-Milan dove vederla: Sky o DAZN? La diretta TV e lo streaming

Il Milan di Pioli di scena a Marassi contro la Sampdoria nel 1° turno di Serie A: dove vedere la partita in TV e in streaming

Carmelo Barillà

Il Milan di Pioli di scena a Marassi contro la Sampdoria nel 1° turno di Serie A: previsti circa 3mila spettatori lunedì 23 agosto a Genova. Il fischio d'inizio della partita è in programma alle ore 20:45. Ma chi rimarrà a casa, dove potrà guardare la gara? Eutte le info utili.

Tifosi e appassionati potranno vedere Sampdoria-Milan in TV su diverse piattaforme. La gara sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile sulle moderne smart TVcompatibili e tramite app su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon FIre TV Stick o Google Chromecast.

Sarà possibile vedere Sampdoria-Milan in diretta streaming su DAZN anche su diversi dispositivi mobili quali smartphone e tablet, scaricando la app per sistemi iOS e Android e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto, e sul proprio personal computer o notebook anche semplicemente collegandosi al sito ufficiale della piattaforma.

Con le stesse modalità, gli utenti Sky, invece potranno vedere la gara in diretta streaming mediante la piattaforma Sky Go. L'alternativa è rappresentata da NOW, il servizio live e on demand che offre la visione delle partite di Serie trasmesse dalla tv satellitare a chi acquista il Pass sport.

Infine, il nostro sito offrirà la diretta testuale della partita Sampdoria-Milan. Collegatevi a 'Pianetamilan.it' alle ore 20,45 di lunedì 23 agosto per non perdere nemmeno un'azione dell'esordio in campionato dei rossoneri.