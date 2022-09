Sampdoria-Milan, alcune curiosità sulla partita di stasera | Serie A News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato le curiosità sulla partita di questa sera contro la Sampdoria

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Riecco il campionato. Dopo la sfida di Champions League contro il Salisburgo, i rossoneri riprendono il cammino nella competizione nazionale con la trasferta sul campo della Sampdoria, match valido per la sesta giornata di A. Doppio 1-0 in favore del Milan nella passata stagione, con Díaz decisivo nella sfida di Marassi. In attesa del calcio d'inizio di sabato 10 settembre alle 20.45, avviciniamoci all'incontro con le statistiche e i numeri più interessanti:

IL BILANCIO CONTRO LA DORIA

La sfida di sabato corrisponderà al confronto numero 129 in Serie A tra Sampdoria e Milan: bilancio che vede avanti i rossoneri grazie a 67 successi contro i 30 blucerchiati - completano il quadro 31 pareggi. Questa sarà inoltre la 15ª sfida tra Sampdoria e Milan nel mese di settembre in Serie A: finora le due squadre non hanno mai pareggiato nel parziale, con sei successi blucerchiati e otto rossoneri.

LE ULTIME SFIDE

Dopo i successi in entrambe le sfide di campionato della scorsa stagione, il Milan potrebbe vincere tre partite di fila contro la Sampdoria in Serie A per la prima volta dal settembre 2016, mentre non tiene la porta inviolata per tre sfide consecutive contro i liguri dal febbraio 2014. L'1-0, finale delle ultime due sfide, è il risultato più frequente tra Sampdoria e Milan in Serie A: in totale questo punteggio si è verificato 17 volte.

ULTIMI METRI E PRIMI MINUTI

Da una parte tutti i 10 gol del Milan in questo campionato sono arrivati da dentro l'area di rigore, dall'altra dall'interno dell'area sono arrivati anche tutti quelli subiti dalla Sampdoria (nove). Nessuna squadra ha segnato più reti del Milan nella prima mezz'ora di gioco in questa Serie A (quattro) - dall'altra parte, la Sampdoria è la formazione che in questo intervallo temporale ha incassato più reti (quattro). Entrambe le sfide della scorsa stagione, terminate 1-0 per i rossoneri, sono state decise nei primi 10 minuti di partita (Díaz dopo 9' e Rafael Leão dopo 8'), dopo che otto delle precedenti nove marcature tra queste due squadre in Serie A erano state realizzate nei secondi tempi.

CUORE DA RIMONTA

Il Milan è la squadra che ha guadagnato più punti una volta sotto nel punteggio in questa Serie A: sette, grazie a due vittorie e un pareggio nelle tre gare in cui è andato in svantaggio.

CHE INIZIO PER RAFA

Nessun giocatore di questo campionato ha portato più punti alla sua squadra grazie ai suoi gol e assist rispetto a Rafael Leão (a pari con Koopmeiners): grazie alle tre reti e ai due passaggi vincenti del portoghese il Milan ha ottenuto cinque punti. Solamente Osimhen (25) ha tentato più volte la conclusione rispetto al numero 17 rossonero (23) nel campionato in corso - di queste, otto hanno centrato lo specchio della porta, finora nessuno ha fatto meglio del portoghese. Leão è il giocatore che ha partecipato attivamente a più gol in Serie A nel 2022: 19 (10 reti, nove assist): per il rossonero due reti alla Sampdoria in Serie A, arrivate nell’arco delle ultime tre gare giocate contro i blucerchiati.

SOLIDITÀ COLLETTIVA

Nessuna formazione ha perso meno partite del Milan (un solo ko, a gennaio contro lo Spezia) nei maggiori cinque campionati europei da inizio 2022 - i rossoneri hanno registrato una media punti di 2.29 in questo anno solare in Serie A e nei big-5 campionati europei stanno facendo meglio solo Liverpool (2.40) e Manchester City (2.38). Il Milan è imbattuto da 21 partite di Serie A: questa è solamente la seconda striscia senza sconfitte oltre le 20 gare per i rossoneri nell'era dei tre punti a vittoria (l'altra sempre sotto Stefano Pioli, 27 tra giugno 2020 e gennaio 2021).

IL MISTER E I BLUCERCHIATI

La Sampdoria è la squadra contro cui Stefano Pioli ha pareggiato più sfide da allenatore in Serie A: nove sulle 20 complessive - completano sei successi e cinque sconfitte. Con una vittoria o un pareggio, Stefano Pioli (649) potrebbe diventare l'ottavo allenatore nell'era dei tre punti a vittoria a raggiungere quota 650 punti conquistati in Serie A. Milan, le top news di oggi: Tonali ha rinnovato, Pioli in conferenza.