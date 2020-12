Sampdoria-Milan, Candreva: “Mi aspettavo il Milan così. Giocano bene”

Sampdoria-Milan, le dichiarazioni di Candreva nel pre-partita

SAMPDORIA-MILAN ULTIME NEWS – Antonio Candreva, giocatore blucerchiato, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ prima di Sampdoria-Milan, match delle ore 20:45 a ‘Marassi‘ valido per la 10^ giornata di Serie A. Queste le dichiarazioni di Candreva.

“Abbiamo lasciato dei punti per strada e stasera dobbiamo ritrovare i punti qui in casa. Mi aspettavo che il Milan andasse così bene, sono in salute, hanno entusiasmo e giocano bene”.

Calciomercato Milan: il difensore per gennaio lo manda Mourinho. Vai alla news >>>