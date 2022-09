Sampdoria-Milan 1-2, ecco i numeri della partita / Serie A News

Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha spillolato in numeri la partita contro la Sampdoria, valida per la 6^ giornata di Serie A

"Una vittoriasofferta e di carattere. Un Milan in 10 uomini ottiene il bottino pieno dalla trasferta di Genova contro la Sampdoria. Il gol in avvio di Messiase il rigore trasformato da Giroud nella ripresa valgono il 2-1 finale e regalano la vittoria ai rossoneri - in mezzo il pari blucerchiato di Đuričić. Queste le statistiche più rilevanti a margine di Sampdoria-Milan: