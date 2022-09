Sampdoria-Milan 1-1: pareggio di Djuricic | Serie A News

Filip Djuricic ha siglato il gol del pareggio in Sampdoria-Milan al 57'. Su cross di Tommaso Augello stacco imperioso in area piccola

Filip Djuricic ha siglato il gol del pareggio in Sampdoria-Milan al 57'. Su cross di Tommaso Augello stacco imperioso in area piccola del fantasista della squadra di Marco Giampaolo e Mike Maignan, anticipato sul primo palo, è battuto inesorabilmente. Sampdoria-Milan 1-1 ... con il Diavolo che gioca in dieci uomini per l'espulsione di Rafael Leão. Segui il LIVE testuale del match di 'Marassi' >>>