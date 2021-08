Sampdoria-Milan 0-1: numeri e statistiche della partita di ‘Marassi’

Sampdoria-Milan 0-1: successo dei rossoneri di Stefano Pioli all'esordio nella Serie A 2021-2022. Tutti i numeri e le curiosità della sfida

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Inizia nel migliore dei modi il Milan questa Serie A 2021/22. Il successo esterno contro la Sampdoria porta la firma di Brahim Díaz che regala i primi tre punti alla squadra di mister Stefano Pioli. Ma riavvolgiamo la sfida del 'Ferraris', andando ad analizzare i 90' attraverso queste 8 statistiche.

1 - Nessuna squadra ha vinto più trasferte del Milan nel 2021 nei top-5 campionati europei: 11, al pari di Manchester City e Barcellona.

2 - Il Milan ha mantenuto la porta inviolata per sei gare di fila in Serie A per la prima volta dal febbraio 1994, quando arrivò a nove sotto Fabio Capello.

3 - I rossoneri hanno vinto tre trasferte di fila contro la Sampdoria in Serie A, ci era riuscito solo una volta nella massima serie, nel 1968 (serie arrivata a quattro).

4 - Il Milan ha vinto la gara di debutto in Serie A in quattro delle ultime sei stagioni (2P), dopo esserci riuscito solo in una delle precedenti cinque.

5 - Il Diavolo ha vinto ciascuna delle cinque trasferte di Serie A in cui Brahim Díaz ha segnato.

6 - Il numero 10 spagnolo ha preso parte attiva a quattro gol nelle sue ultime cinque presenze in Serie A (tre reti, un assist) – i suoi cinque gol nel torneo sono tutti arrivati in trasferta.

7 - 150ª vittoria per Stefano Pioli da allenatore in Serie A.

8 - 150ª presenza nei top-5 campionati europei per Ante Rebić.