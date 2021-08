Sampdoria-Milan 0-1, D’Aversa: “Giocato alla pari: episodio decisivo”

Roberto D'Aversa ha parlato della sconfitta della Sampdoria rimediata contro il Milan: "Bravi i miei ragazzi, non rimprovero nulla"

Il tecnico dei blucerchiati si è espresso così nelle dichiarazioni riportate da 'Tuttosport' oggi in edicola: "Una partita per la quale possiamo rammaricarci per il risultato, l'abbiamo giocata alla pari con il Milan e abbiamo perso per un episodio. Abbiamo messo in difficoltà una squadra forte. Con un pò di malizia in più, e mi riferisco anche a Gabbiadini che in una circostanza è rimasto in piedi onestamente, avremmo potuto conquistare un risultato diverso. Penso che la partita sia stata in equilibrio fino alla fine, ai ragazzi non posso rimproverare nulla perché hanno fatto bene".