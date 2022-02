Salernitana, si ferma Verdi: in forte dubbio la sua presenza contro il Milan

Simone Verdi, calciatore della Salernitana, molto probabilmente salterà la partita di sabato sera contro il Milan a causa di un infortunio

Nemmeno il tempo di sedersi sulla panchina della Salernitana che Davide Nicola è già costretto a fare a meno di uno dei suoi calciatori più preziosi della rosa. Si tratta di Simone Verdi, il quale, con ogni probabilità, salterà la sfida di sabato sera contro il Milan. Secondo quanto riferisce 'TuttoSalernitana', l'ex calciatore del Torino ha accusato un affaticamento muscolare. Niente di troppo preoccupante, ma lo staff granata preferirebbe preservarlo per averlo al meglio nella partita successiva contro un'altra sua ex squadra: il Bologna. Oltre a lui, Nicola dovrà fare a meno anche di Schiavone, Mamadou Coulibaly e Ruggeri. Milan, colpo in estate dal PSG? Le ultime news di mercato >>>