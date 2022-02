Salernitana-Milan, ufficiale l’arrivo di Nicola come nuovo allenatore

La Salernitana, in vista della partita contro il Milan, ha ufficializzato l'arrivo di Davide Nicola come nuovo tecnico dei campani

Sulla panchina campana, in Salernitana-Milan, ci sarà Davide Nicola. Come viene riportato da tuttoSalernitana.com, l'allenatore, che succede così a Stefano Colantuono, è arrivato da circa un paio d'ore all'aeroporto di Napoli, per poi raggiungere Salerno. Oggi il tecnico dirigerà il primo allenamento, con l'obiettivo molto difficile di salvare la squadra campana, attualmente all'ultimo posto con 13 punti. Ecco il tweet della Salernitana.