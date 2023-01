Salernitana-Milan, Kjaer salterà la trasferta in Campania: il motivo

Simon Kjaer non viaggerà con la squadra alla volta di Salerno. Non sarà, quindi, a disposizione per Salernitana-Milan di domani pomeriggio, ore 12:30, allo stadio 'Arechi'. Lo ha riferito in questi minuti 'Sky Sport'. Nessun allarme, però, per il centrale danese classe 1989. Kjaer, infatti, sta svolgendo un allenamento personalizzato e, pertanto, resterà a Milanello. Deve fare, infatti, del lavoro fisico per ritrovare la miglior condizione atletica e tornare, finalmente, sul terreno di gioco. Salernitana-Milan, le dichiarazioni di Pioli in conferenza stampa >>>