Salernitana-Milan, le dieci curiosità sulla partita | Serie A News

Le dieci curiosità su Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022, in programma stasera alle ore 20:45 all'Arechi

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) - Salernitana-Milan torna nel calendario di Serie A dopo quasi 24 anni. L'ultima volta fu a settembre 1998, all'alba di una stagione che portò il Milan alla conquista dello Scudetto. L'anticipo del sabato sera della 26ª giornata di campionato mette di fronte i granata di Davide Nicola (all'esordio sulla panchina campana) e i rossoneri di Stefano Pioli. Leggiamo insieme alcune note statistiche a poche ore dal match.

SCONTRI DIRETTI

1 - Il Milan ha segnato almeno due reti in ciascuna delle cinque gare contro la Salernitana in Serie A. Sono 12 i gol a bilancio, una media di 2.4 a incontro. È la più alta registrata dai rossoneri contro una singola avversaria attualmente nella competizione.

2 - Il Milan ha vinto 10 delle ultime 11 sfide contro squadre neopromosse in Serie A (1P), mantenendo otto volte la porta inviolata. L'unica sconfitta è arrivata contro lo Spezia fuori casa nel febbraio 2021.

STATO DI FORMA

3 - Il Milan ha vinto 33 delle 46 gare esterne di Serie A sotto la gestione di Stefano Pioli, più di ogni altra squadra nei cinque grandi campionati europei da quando è stato nominato tecnico dei rossoneri il 9 ottobre 2019.

4 - Il Milan ha guadagnato 55 punti in questo campionato, due in più del 2020/21 (53) dopo 25 gare; i rossoneri hanno anche subito quattro gol in meno (26 v 30) e segnato due reti in più (50 v 48) allo stesso punto del campionato rispetto alla scorsa stagione.

STATISTICHE GENERALI

5 - Solo la Lazio (11) ha segnato più reti del Milan (10) nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato. Negli ultimi 30 minuti, invece, il Milan ha segnato 20 gol, record al pari della Lazio nella Serie A 2021/22.

6 - Solo il Bayern Monaco (53) ha effettuato più tiri del Milan (50) in seguito a recuperi offensivi in questa stagione nei maggiori 5 campionati europei.

FOCUS GIOCATORI

7 - Rafael Leão ha preso parte a otto gol in otto match ufficiali con i rossoneri nel 2022 (cinque reti e tre assist); il portoghese potrebbe segnare in tre match di fila per la prima volta con la maglia del Milan in tutte le competizioni.

8 - Olivier Giroud ha realizzato sette gol in questa Serie A in appena nove presenze da titolare e potrebbe segnare lontano da San Siro in campionato per la prima volta dal 15 febbraio 2021, contro il Newcastle a Stamford Bridge con il Chelsea.

9 - Theo Hernández ha fornito cinque assist in questo campionato, non ha mai servito più passaggi vincenti in una singola stagione tra Serie A e LaLiga. In più, cinque delle sue ultime sei reti nel massimo campionato italiano sono arrivate in trasferta.

ALLENATORI

10- La prima esperienza di Stefano Pioli da allenatore in prima squadra risale al 2003/04 alla guida della Salernitana in Serie B, in quella stagione i campani ottennero la salvezza (14V, 13N, 19P). Milan, trovato il nome giusto per l'attacco: le ultime news di mercato >>>

