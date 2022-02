Salernita-Milan, Brahim Diaz: “Dobbiamo credere in quello che facciamo”

Brahim Diaz giocatore rossonero, ha parlato a 'Sky' prima di Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022

Sulla partita: "E' una partita troppo importante. In ogni partita c'è difficoltà, ma noi dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Adesso dobbiamo lottare e lavorare tutti insieme e credere in quello che stiamo facendo".