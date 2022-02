Salernitana-Milan, Serie A: formazioni e dove vederla | LIVE NEWS

Il LIVE di Salernitana-Milan, partita del 26° turno di Serie A, in programma alle ore 20:45 all'Arechi. Le news di avvicinamento alla gara

Franck Kessié non partirà titolare in Salernitana-Milan. Da trequartista agirà il fantasista andaluso Brahim Díaz, alla ricerca del gol perso

La probabile formazione dei rossoneri di Stefano Pioli per Salernitana-Milan, partita della 26^ giornata della Serie A 2021-2022. Il video

Rafael Leão punto di forza dei rossoneri anche in Salernitana-Milan. La partita non sarà così agevole così come sembrerebbe sulla carta