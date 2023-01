Salernitana-Milan 1-2, Tonali è MVP della partita | Serie A News

Sandro Tonali, centrocampista rossonero, miglior giocatore di Salernitana-Milan dello stadio 'Arechi'. Le motivazioni nel comunicato del club

Sandro Tonali, centrocampista rossonero autore di un gol e di un assist nella partita di ieri, votato miglior giocatore di Salernitana-Milan 1-2 dello stadio 'Arechi' dai tifosi del Diavolo. Ecco, dunque, le motivazioni di questo riconoscimento nel comunicato ufficiale pubblicato dal club rossonero sul sito web 'acmilan.com'.

"28 aprile 2018. È la data di quando Tonali segnò il primo - splendido - gol con la maglia del Brescia in Serie B. Lo stadio era l'Arechi di Salerno, l'avversario la Salernitana, la porta quella dietro la curva nord occupata dalla propria gente.

Salernitana-Milan 1-2, Tonali migliore in campo — Come ieri, il mercoledì della ripartenza, quando Sandro ha realizzato la settima rete in rossonero, la seconda nel campionato in corso dopo Verona. Il numero 8, attraverso la nostra App ufficiale, è stato votato dai tifosi milanisti come migliore in campo; un premio arrivato grazie al 64% delle preferenze totali, davanti a Leão e Tomori.

Ha battuto Leão e Tomori: aveva già segnato all'Arechi con il Brescia — Dal 2018 al 2023, dal passato al presente di Tonali. In mezzo, la crescita individuale e la scalata della giovane ma già grande carriera. È l'intera prestazione ad essere stata pressoché perfetta: il gol è la ciliegina, il raddoppio che ha messo in discesa e indirizzato la gara, senza dimenticare l'assist per il vantaggio di Leão. Proprio con il portoghese ha un rapporto speciale nei passaggi vincenti, questo uno - ma non il solo - dei numeri più brillanti del suo pomeriggio campano.

In campo dall'inizio alla fine, da segnalare anche 3 occasioni create e 2 palloni intercettati (primato tra i compagni di squadra), 20 passaggi e 3 lanci positivi, 5 palle recuperate. Buon 2023, ha scritto così Sandro per ricordare Salernitana-Milan. Sì, è decisamente un buon inizio di 2023 per sé stesso e per i rossoneri".