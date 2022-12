Salernitana-MIilan, Nicola prepara la formazione anti rossoneri

Come riportato da TuttoSalernitana.com, e squalifiche non danno molte scelte a mister Nicola, per la sfida del 4 gennaio contro il Milan. Qualche dubbio però c'è ancora, oltre al fatto che il calciomercato potrebbe cambiare ancora gli scenari da qui alle prossime due settimane. La Salernitana potrebbe giocare in questo modo: in porta ci sarà il nuovo arrivato Ochoa. Nel pacchetto difensivo ci saranno quasi sicuramente Fazio e Daniliuc, al loro fianco possibile ballottaggio tra Radovanovic e Lovato. Gyomber è in fase di recupero ma dovrebbe comunque accomodarsi in panchina insieme a Bronn e Pirola, reduci dal Mondiale il primo e dallo stage con la Nazionale italiana maggiore il secondo. Sulle corsie al momento gli unici a disposizione sono Bradaric e Sambia. A centrocampo ci saranno Vilhena, Bohinen e Lassana Coulibaly mentre in attacco toccherà quasi sicuramente alla coppia "Mondiale" composta da Dia e Piatek. Calciomercato Milan – Non solo Sportiello, spunta un altro nome