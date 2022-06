Sacchi: “Mi aspetto una Serie A imprevedibile per via del Mondiale”

Arrigo Sacchi ha commentato il calendario della Serie A e la prossima stagione, condizionata senz'altro dal Mondiale in Qatar tra novembre e dicembre. Queste le parole dell'ex allenatore del Milan a 'La Gazzetta dello Sport': " Imprevedibile . Avranno un vantaggio quei giocatori che riusciranno ad adattarsi velocemente alle varie situazioni. Ci sono molti stranieri nel nostro campionato e questi, nella maggior parte dei casi, andranno via per il Mondiale".

E il Mondiale, lo so bene perché l’edizione del 1994 non me la sono mai dimenticata, ti prosciuga, ti toglie energie, ti spreme come un limone. In quali condizioni torneranno questi giocatori? Nessuno può saperlo", ha concluso Sacchi. Milan interessato nuovamente ad un calciatore della Lazio? Le ultime.