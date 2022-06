Calendario Serie A 2022-2023: il Milan dalla prima all’ultima giornata

Svelato il calendario della Serie A 2022-2023. Il Milan esordirà in casa contro l'Udinese e chiuderà sempre a 'San Siro' contro il Verona

Svelato da pochi minuti l'intero calendario di Serie A per la stagione 2022-2023. Il Milan, campione d'Italia in carica, esordirà a 'San Siro' contro l'Udinese a metà agosto e concluderà, a inizio giugno, sempre in casa contro l'Hellas Verona. Il derby si disputerà alla quinta giornata, mentre sarà sfida alla Juventus all'Allianz Stadium alla penultima. Ecco, dunque, tutte le partite del Diavolo di Stefano Pioli dalla 1^ alla 38^ giornata di campionato!