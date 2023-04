Roma-Udinese 3-0, Bove-Pellegrini-Abraham: Mourinho a più tre sul Milan

La Roma aveva la possibilità di vincere e volare sul più tre sul Milan. I giallorossi, contro l'Udinese, vanno con un forte turnover, ma partono comunque bene. Al 21' grande parata di Silvestri su Mancini. Al 32' ancora il portiere dell'Udinese, stavolta su un destro violento di Wijanldum. Al 33', dopo la review al VAR, viene assegnato un rigore alla Roma: fallo di mano di Pereyra. Cristante sbaglia, ma Bove ribadisce a rete. Nel recupero, ancora bravo Silvestri, stavolta su un bel tiro di Pellegrini. Al 55' raddoppio della Roma: Belotti trova benissimo Pellegrini che stavolta di piatto non sbaglia. L'Udinese ha l'occasione per riaprire la gara: calcio di rigore per fallo di mano di Mancini, ma Pereyra sbaglia dal dischetto. Sul finale si sblocca anche Abraham, che trova il 3-0 di testa. Con questa vittoria, la Roma vola a 56 punti a più tre dal Milan, consolidando il terzo posto in campionato. LEGGI ANCHE: Milan, Theo Hernandez fondamentale: pronto a rispondere sul campo