Roma, sospiro di sollievo: Dybala e Zaniolo a disposizione contro il Milan

Domenica sera il Milan affronterà la Roma per quella che sarà la gara valida per la 17^ giornata del campionato di Serie A. In vista del match di San Siro, José Mourinho può tirare un sospiro di sollievo. Ieri, durante la partita contro il Bologna, l'allenatore portoghese ha sostituito sia Nicolò Zaniolo che Paulo Dybala per problemi fisici. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', le loro condizioni non sono gravi, dunque saranno regolarmente a disposizione di Mourinho per la sfida contro i rossoneri. Per Zaniolo si è trattata di una semplice botta al ginocchio, mentre per Dybala crampi considerato che la sua ultima partita da titolare risale a 87 giorni fa.