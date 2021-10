Roma-Milan, Zaniolo: “Oggi l’importante sono solo i 3 punti”

Zaniolo, giocatore giallorosso, ha parlato a DAZN prima di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022.

Il giocatore giallorosso Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Partita dopo partita sto ritrovando me stesso. Devo continuare così. Oggi è importante la squadra e non il singolo, serve portare a casa i tre punti. Il gol in casa manca, ma preferisco non segnare e vincere. Ibrahimovic è un grande giocatore, ma sono concentrato su di noi e non su di loro. Ci sarà modo di parlare a fine partita, ma l'importante sono i tre punti".