Dove vedere Roma-Milan in tv o diretta streaming: Sky o DAZN?

Alle ore 20:45 c'è Roma-Milan allo stadio 'Olimpico'. Ecco dove seguire on line in streaming il match dei rossoneri su internet

Roma-Milan in tv e in streaming, tutte ciò che c'è da sapere. Oggi alle ore 20:45 , si disputerà, allo stadio 'Olimpico' di Roma , la sfida Roma-Milan, valevole per l'11^ giornata del campionato di Serie A 2021-2022 . La Roma di José Mourinho , nelle prime dieci gare stagionali, ha totalizzato 19 punti, frutto di sei vittorie, un pareggio e tre sconfitte. Il Milan di Stefano Pioli , invece, ha incamerato 28 punti su 30, vincendo nove partite e pareggiando fuori casa contro la Juventus. La partita, come noto, si giocherà con il pubblico: la capienza dello stadio però, sarà del 75% come da normativa vigente.

Da questa stagione, e fino al 2024 incluso, è 'DAZN' a trasmettere, per ogni giornata di Serie A, le 10 partite in programma. Di queste, 7 sono in esclusiva e 3 in co-esclusiva con 'Sky'. Roma-Milan è una partita che sarà trasmessa in diretta esclusiva da 'DAZN'. Per vederla, basterà abbonarsi al servizio, quindi scaricare l'app sulle smart tv compatibili, su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, ad un TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.