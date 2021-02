Roma-Milan, Tonali: “Sappiamo di essere forti. Stasera daremo tutto”

Roma-Milan, le dichiarazioni di Tonali

Sandro Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a ‘Milan TV’ prima di Roma-Milan dello stadio ‘Olimpico’. Queste le sue dichiarazioni. “Lavoriamo da tre giorni su questa gara, abbiamo lavorato su tutti i punti di vista, a partire dall’entusiasmo fino alle cose tattiche”.

Sull’approccio: “Serve concentrazione, è quello che ci sta mancando adesso. La concentrazione è il 50% della partita. Dobbiamo cercare di dare il massimo tutti quanti insieme per provare a vincere”.

Sul passaggio del turno in Europa League: “La qualificazione ti dà forza, anche sapendo di non aver fatto due grandi partite. Il passaggio del turno significa che sei forte e noi lo siamo. Daremo tutto per stasera”.

