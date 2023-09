Roma-Milan, la time machine di ‘acmilan.com’ | Serie A News

Ecco la time machine di 'acmilan.com' relativa al match Roma-Milan, valido per la terza giornata del campionato di Serie A

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) La 3ª giornata di Serie A 2023/24 è ormai alle porte, e il calendario non propone un appuntamento qualunque. La seconda trasferta di campionato sarà Roma-Milan: una sfida infinita, ricca di tradizione, storia e soprattutto protagonisti di assoluto spessore. In attesa di vivere un nuovo capitolo e di vedere all'opera nuovi interpreti, ripercorriamo un precedente in casa dei giallorossi - datato 2011/2012 - associato nella memoria dei tifosi rossoneri a Zlatan Ibrahimović.

Zlatan Ibrahimović e il Milan, primo atto, stagione due. Questo lo scenario di riferimento nel corso della lunga - e doppia - avventura del campione svedese in maglia rossonera. Dopo una prima stagione esaltante, culminata con la vittoria dello Scudetto 2010/11 proprio sul prato dell'Olimpico e chiusa a quota 21 reti totali, Ibra dimostra di non volersi accontentare. Il campionato del Milan guidato da Allegri inizia con il piede giusto: due vittorie e altrettanti timbri dello svedese. Roma-Milan è il big match del decimo turno del girone di andata. E i rossoneri si presentano alla battaglia reduci dallo scoppiettante 3-4 in casa del Lecce e dal netto 4-1 inflitto al Parma - con ritorno al gol di Zlatan dopo un breve stop per infortunio - a San Siro.

Nel 4-3-1-2 rossonero, Ibra c'è e trascina ancora. È lui a sbloccare il match poco oltre il quarto d'ora: traversone di Aquilani e colpo di testa potente e preciso per l'1-0. Intorno alla mezz'ora la gara si accende. Prima con il pari giallorosso di Burdisso, poi con il nuovo sorpasso rossonero firmato da Nesta - entrambi a segno da palla inattiva. Il match resta combattuto e in equilibrio, i rossoneri sono a caccia del gol del ko.

E allora, ci pensa Ibra: Aquilani suggerisce, Zlatan trova la doppietta di testa al 78' e fa esultare ancora il popolo milanista. Nel finale è vano il 3-2 di Osvaldo, il Milan espugna l'Olimpico. Ibracadabra è magia, Zlatan è sempre decisivo e non si fermerà più, come dimostrano le 35 marcature e i 12 assist - in 44 apparizioni totali - messe a referto nell'annata sportiva 2011/12. Calciomercato Milan – Jovic in arrivo in prestito, sfuma Mir

