Roma-Milan, Pioli: “Tomori? Me lo aspettavo. Sugli infortunati..”

Roma-Milan: le dichiarazioni di Pioli a ‘Sky Sport’

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ al termine di Roma-Milan, posticipo della 24^ giornata di Serie A disputatosi allo stadio ‘Olimpico‘. Ecco le dichiarazioni di Pioli.

Sulla vittoria di oggi: “Ho detto alla squadra che non potevano essere due partite negative a toglierci le nostre convinzioni. Speravamo di fare meglio nelle ultime settimane, ma questa gara deve darci ancor più motivazioni anche se potevamo concretizzare meglio. Una vittoria importante e complimenti ai ragazzi”.

Su Tomori: “Mi aspettavo la sua prestazione. Ha dimostrato subito grande personalità, presenza e forza. Io continuo a credere che è il collettivo a permettere al singolo di esprimersi al meglio”.

Sulle difficoltà: “Abbiamo provato ad essere più attendisti sulla loro costruzione. Hanno giocatori di grande velocità e qualche volta ci hanno preso. Sono bravi e sapevamo che qualche rischio lo potevamo correre”.

Ancora sulla prestazione della squadra: “Alcuni errori fanno parte del nostro percorso di crescita, perché siamo ancora giovani e poco esperti. Stiamo facendo qualcosa di veramente importante con 17 punti in più dell’anno scorso e siamo quelli che hanno giocato di più fino ad adesso. Io non me lo dimentico”.

Su Rebic, Calha e Ibra: “Tutti hanno avuto problemi muscolari. Sembrano affaticamenti, ma valuteremo domani. Ho tanti giocatori comunque”.

Sulle critiche: “L’ambiente calcio è un mondo strano. Se ci avessero detto ad inizio stagione che oggi fossimo secondi nessuno ci avrebbe creduto. Noi sappiamo da dove siamo partiti e quali sono i nostri obiettivi”.

