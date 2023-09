Roma-Milan, Pioli: “Più giochiamo insieme e più cresciamo. Su Tonali…”

Ritroverete Tonali e Donnarumma in Champions League: “Mi è piaciuto quello che ho visto nei miei giocatori. Non ho visto timori, non ho visto ansie, non ho visto paura. Ho visto stimolo, eccitazione, entusiasmo. Sappiamo che la Champions è la Champions ma noi siamo il Milan e vogliamo affrontare ogni singola partita con la voglia di lottare, giocare bene e vincere. Tonali e Donnarumma con me hanno dato tutto, abbiamo fatto un percorso bello insieme e li saluteremo con piacere”.