Roma-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

QUI ROMA

La Roma si prepara ad affrontare il Milan con l'obiettivo di consolidare la propria posizione in zona europea. Attualmente, i giallorossi occupano il sesto posto in classifica con 63 punti, frutto di una serie di risultati positivi che hanno rilanciato le ambizioni europee del club. Ranieri opta per un 3-5-2 molto dinamico, con punte e mezzepunte interscambiabili e che in alternanza danno ampiezza o profondità. Con l'infortunio di Paulo Dybala il peso della creatività sarà tutto sulle spalle di Matías Soulé. La sfida contro il Milan rappresenta un banco di prova importante per confermare i progressi visti prima dello stop contro l'Atalanta e mantenere il vantaggio sulle inseguitrici nella corsa all'Europa.

Così Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia di una sfida che può valere l'Europa: "È importante, vogliamo arrivarci. Penso a dove abbiamo preso la squadra, ai sacrifici che hanno fatto ai ragazzi, alla voglia, alla determinazione, ai tifosi. Per tutto questo è super importante. Cercheremo di fare il meglio possibile. 500 partite in Serie A, sono contento".

I NUMERI PRE-PARTITA —

La Roma è l'avversaria contro cui il Milan ha vinto più partite nella sua storia in Serie A: 80 successi rossoneri in 179 sfide, completano 54 pareggi e 45 vittorie giallorosse.

Il Milan è rimasto imbattuto nelle ultime 10 sfide contro la Roma in campionato (6V, 4N), l'ultimo successo dei giallorossi in Serie A risale infatti al 27 ottobre 2019 (2-1 all’Olimpico).

Christian Pulisic (11 reti nella Serie A 2024/25) è a una sola marcatura dall’eguagliare la sua miglior stagione a livello realizzativo nei maggiori cinque campionati europei (12 gol nel 2023/24); includendo anche gli assist (nove nel campionato in corso), l'americano potrebbe diventare solo il quarto giocatore del Milan in doppia cifra sia di gol che di assist in un singolo campionato di Serie A nelle ultime 20 stagioni, dopo Zlatan Ibrahimović (14G+11A nel 2010/11), Ronaldinho (12G+14A nel 2009/10) e Kaká (15G+11A nel 2007/08).

DOVE VEDERE ROMA-MILAN

In Italia verrà trasmessa su DAZN. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L’arbitro del match sarà Marco Piccinini, coadiuvato da Ciro Carbone e Stefano Del Giovane. Il quarto ufficiale sarà Luca Massimi. Al VAR Paolo Silvio Mazzoleni, assistito da Federico Dionisi.

La 37ª giornata sarà aperta sabato alle 20:45 da Genoa-Atalanta 2-3. Tutte le altre gare saranno domenica alle 20:45: Cagliari-Venezia, Fiorentina-Bologna, Hellas Verona-Como, Internazionale-Lazio, Juventus-Udinese, Lecce-Torino, Monza-Empoli, Parma-Napoli e Roma-Milan.

La classifica: Napoli 78; Inter 77; Atalanta 74*; Juventus e Lazio 64; Roma 63; Bologna 62; MILAN 60; Fiorentina 59; Como 48; Torino e Udinese 44; Genoa 40*; Cagliari e Verona 33; Parma 32; Venezia 29; Lecce ed Empoli 28; Monza 18. (*una partita in più).