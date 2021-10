Roma-Milan, Mourinho: “Non so se decisiva. Ibrahimovic si ferma così”

Mourinho, tecnico giallorosso, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022.

L'allenatore giallorosso José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022. Queste le sue dichiarazioni: "Non so quanto può dire della stagione la partita, non so se è decisiva. Penso sempre che ogni partita è decisiva. Ogni punto è importante. Non lo so, vediamo a fine stagione. Ci sono squadre che non hanno problema di cambiare giocatori e fare 5 cambi al 60' o 65'. Noi abbiamo un profilo diverso e giochiamo col potenziale che abbiamo. In panchina abbiamo giocatori che possono aiutare. Non è Ibrahimovic il punto, lui è diverso e incredibile, ma è il Milan, una squadra. Non possiamo essere concentrati solo su Zlatan. Poi più è lontano dall'area e più è difficile per lui. Dentro l'area conosce ogni centimetro".