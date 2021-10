Roma-Milan, Maldini: “Noi ci sentiamo più forti e completi dell’anno scorso”

Paolo Maldini, dirigente rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Roma-Milan, partita dell'11^ giornata della Serie A 2021-2022

Sul percorso della squadra: "Alla fine sono state tutte scelte rischiose. Non avendo la possibilità di fare il mercato da 'Milan di Berlusconi', abbiamo avuto delle difficoltà. Abbiamo cercato giocatori che quando avevano 16 anni sapevamo avessero delle potenzialità, come Diaz. Il riscatto di Tonali è passato dopo tante discussioni. Tutti sapevamo che era questione di tempo, la situazione del prestito a lui non ha giovato. Noi ci sentiamo più forti e più completi dell'anno scorso, anche perché i ragazzi del '99 e del 2000 adesso hanno un anno in più".