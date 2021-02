Roma-Milan, Ibrahimovic vs Mayoral: attaccanti a confronto | News

Roma-Milan è Ibrahimovic vs Mayoral

Nel match di questa sera tra Roma e Milan, Borja Mayoral e Zlatan Ibrahimovic guideranno gli attacchi delle due squadre. L’ex Real Madrid, ormai diventato un titolare per Paulo Fonseca, ha giocato 17 partite in questa stagione condite da sei reti e due assist. L’ultimo timbro in campionato risale al match contro il Verone del 31 gennaio, mentre ha insaccato il pallone nella rete del Braga questo giovedì nell’impegno di Europa League. Il numero 11 rossonero, invece, ha giocato 13 incontri, segnato 14 gol e assistito i compagni in una sola occasione. L’ultima volta che ha purgato gli avversari è stato il 7 febbraio contro il Crotone, gara in cui ha siglato una doppietta e raggiunto 501 gol in carriera con i club.

Sarà una sfida nella sfida tra i due attaccanti, con tutto il peso delle squadre in cui giocano sulle loro spalle. Lo svedese ha già fatto male alla Roma nel match d’andata, è a secco da troppe partite e non ha intenzione di rimanere a bocca asciutta anche questa sera. Anche lo spagnolo, lontano dal gol in campionato da quasi un mese, vorrebbe incidere sul match e regalare la prima vittoria ai giallorossi contro una big del campionato. Per quanto riguardo il calciomercato, Maldini ha puntato gli occhi su un calciatore: su di lui, però, c’è anche l’interesse di José Mourinho.