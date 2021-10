Roma-Milan, i rossoneri possono entrare nella storia della Serie A

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Roma-Milan, ha fornito alcune curiosità sul match di questa sera dell'Olimpico

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Roma-Milan, gara che si giocherà che si giocherà questa sera all'Olimpico. Come si legge: "Il Milan può diventare la terza squadra nella storia della Serie A a ottenere un bottino di 15 successi in trasferta in un singolo anno solare, dopo il Napoli nel 2017 (18) e la Juventus nel 2018 (15)". Ecco dove e come vedere Roma-Milan in tv e in streaming