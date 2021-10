Roma-Milan, i precedenti tra le due squadre sorridono ai rossoneri

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Roma-Milan, partita che si giocherà questa sera allo stadio Olimpico

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità relative a Roma-Milan. La gara si giocherà questa sera, alle 20:45, allo stadio Olimpico. Una di queste riguarda i precedenti tra le due squadre. La Roma è la squadra che il Milan ha battuto più volte in Serie A. In 172 confronti tra le due squadre sono stati 76 i successi rossoneri, contro le 45 vittorie giallorosse (51 pareggi a completare).