Roma-Milan, i precedenti tra le due squadre all’Olimpico

Il sito ufficiale rossonero ha pubblicato alcune curiosità su Roma-Milan. La gara si giocherà questa sera all'Olimpici, alle ore 20:45. Uno di queste riguarda i precedenti tra le due squadre in casa giallorossa: "Sono 86 i confronti tra Roma e Milan in casa dei giallorossi in Serie A. Bilancio di 26 successi interni, 31 pareggi e 29 vittorie esterne". Milan, occhi su un forte esterno offensivo per gennaio: le ultime >>>