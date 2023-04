Roma-Milan, Giroud in gruppo: recuperato per sabato | PM NEWS

Olivier Giroud, dopo le sedute personalizzate degli ultimi giorni, quest'oggi ha svolto l'allenamento in gruppo in vista di Roma Milan

Secondo quanto ci risulta, Olivier Giroud, dopo le sedute personalizzate degli ultimi giorni, quest'oggi ha svolto l'allenamento in gruppo insieme ai propri compagni a Milanello. Di conseguenza, smaltita la contusione al polpaccio, Olivier sarà pronto per la trasferta in programma sabato prossimo allo Stadio Olimpico contro la Roma.Una conferma fondamentale per il Milan.